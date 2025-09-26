PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei ermittelt nach Raub

Duisburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (25. September, 5:20 Uhr) alarmierte ein Mann die Polizei, weil ein Rollstuhlfahrer (59) im Bereich des Philosophenwegs ausgeraubt wurde. Ein bislang unbekannter Täter hatte den 59-jährigen Duisburger zunächst nach Geld gefragt. Als dieser ablehnte, stieß der Unbekannte ihn aus seinem Rollstuhl zu Boden, nahm den Rucksack vom Rollstuhl weg und flüchtete anschließend über einen Fußweg in Richtung einer Gemeindeeinrichtung am Innenhafen.

Ein Autofahrer, der zufällig vorbeikam, hielt an, um dem Mann am Boden zu helfen. Der 59-Jährige verletzte sich in Folge des Sturzes leicht, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Er beschrieb den Einsatzkräften, wie der Täter ausgesehen habe. Er soll um die 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Täter bei seiner Flucht an einer noch unbekannten Zeugin vorbei. Die Kriminalbeamten suchen nun die Dame von dem Fußweg in der Näher der Gemeindeeinrichtung sowie weitere Zeuginnen und Zeugen die Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
