Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unbekannter entreißt Frau Geldbörse - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Duisburg (ots)

Eine 66 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend (25. September, 21 Uhr) in der Duisburger Innenstadt beraubt worden. Sie saß am Zugang zu einer Tiefgarage am König-Heinrich-Platz, als sich ihr ein unbekannter Mann von hinten näherte. Er drückte sie nach vorne und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen.

Die Seniorin hielt ihre Tasche so fest, sodass es dem Täter nur gelang, die Geldbörse daraus zu nehmen. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau verletzte sich leicht am Finger, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort ab.

Der Flüchtige ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hat dunkles, lockiges Haar, das bis über die Ohren reicht. Er hat einen Oberlippenbart und trug dunkle Kleidung und Schuhe.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

