Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Senior attackiert und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen (28. September, 6:32 Uhr) einen Rentner (76) auf dem Ludgeriplatz verletzt und ausgeraubt. Der 76-Jährige berichtete der Polizei, dass er von der Oststraße in Richtung des Osteingangs des Duisburger Bahnhofs unterwegs war. Während er den Ludgeriplatz mit seinem Koffer und einer blauen Handtasche überquerte, sei der Duisburger von einem Unbekannten zu Boden gestoßen und mit Pfefferspray attackiert worden.

Mitsamt der entwendeten Handtasche sei der Täter in Richtung der Danziger Straße geflüchtet. Ein Rettungswagen brachte den 76-Jährigen ins Krankenhaus. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Handtasche geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell