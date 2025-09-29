PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Bonn/Köln/Düsseldorf/Emmerich/Essen: Schwerpunktaktion in der Binnenschifffahrt - Polizei zieht Bilanz

POL-DU: Duisburg/Bonn/Köln/Düsseldorf/Emmerich/Essen: Schwerpunktaktion in der Binnenschifffahrt - Polizei zieht Bilanz
  • Bild-Infos
  • Download

Duisburg/Bonn/Köln/Düsseldorf/Emmerich/Essen (ots)

Vom 22. bis zum 26. September fand landesweit eine Schwerpunktaktion zur Überprüfung der arbeitszeitrelevanten Vorschriften in der Binnenschifffahrt statt. Ziel ist die Sicherheit und Rechtskonformität des Personals sowie die konsequente Durchsetzung der geltenden Regelungen.

Hier der Link zur damaligen Pressemeldung: https://duisburg.polizei.nrw/20250916duisburgwsp

Auf den 900 Kilometern schiffbaren Wasserstraßen kontrollierten die Wasserschützer im Rahmen der Schwerpunktaktion insgesamt 150 Schiffe. Einige Schiffsführer glänzten mit vorbildlicher Dokumentation und einer einwandfreien Ablage. Neben dem informativen Austausch zwischen den Kapitänen der Polizei und Kapitänen der Binnenschifffahrt, hatten die Einsatzkräfte bei 18 Kontrollen etwas zu beanstanden.

Die Wasserschutzpolizeiwache Münster kontrollierte auf einem Schiff einen Steuermann, der zum Probearbeiten an Bord war - doch seine Probearbeit war nicht angemeldet. Die Folge: ein Bußgeldverfahren. In Köln kontrollierten die Beamten ein Hotelschiff und stellten hohe Mängel in der Dokumentation der Arbeitszeiterfassung fest. Die Konsequenz: ein Bußgeldverfahren, weil die Ruhetage der Besatzung nicht eingehalten wurden.

Die Polizisten fertigten 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Verordnung über die Arbeitszeit in der Binnenschifffahrt, eine in Verbindung mit dem Schifffahrtsrecht und sie erhoben zwei Verwarngelder. In einem Fall musste sogar die Weiterfahrt wegen technischer Mängel untersagt werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:55

    POL-DU: Ruhrort: Brand im Mehrfamilienhaus - Brandsachverständiger eingeschaltet

    Duisburg (ots) - Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Eisenbahnstraße hörten am späten Samstagabend (27. September, 23:50 Uhr) das Ertönen eines Feuermelders und sahen, wie Rauch unter den Türen in die Wohnungen drang. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, holten Polizisten die Bewohner aus dem ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:39

    POL-DU: Altstadt: Parteimitglied mit Pfefferspray besprüht - Anzeige

    Duisburg (ots) - Ein Zeuge sprach am Samstagvormittag (27. September, 10:05 Uhr) Polizisten an und berichtete, dass ein Mann eines Parteistandes durch ein Duo im Bereich der Königstraße angegriffen und mit Pfefferspray besprüht wurde. Der Fall im Detail: Ein Mann (29) und eine Frau (28) beleidigten Personen, die an einem Parteistand in der Innenstadt standen. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren