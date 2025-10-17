PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (979) 38-jähriger Arthur B. aus Neustadt a. d. Aisch vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Neustadt a. d. Aisch (ots)

Wie mit Meldung 970 berichtet war der 38-jährige Arthur B. aus Neustadt a. d. Aisch seit dem 13.10.2025 vermisst worden. Am Donnerstag (16.10.2025) wurde der Vermisste tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Eine Zeugin hatte den leblosen Mann in den Nachmittagsstunden in einem Waldstück im Bereich des Neustädter Gemeindeteils Oberstrahlbach gefunden. Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm die weiteren Maßnahmen am Fundort. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

