Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (979) 38-jähriger Arthur B. aus Neustadt a. d. Aisch vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Neustadt a. d. Aisch (ots)
Wie mit Meldung 970 berichtet war der 38-jährige Arthur B. aus Neustadt a. d. Aisch seit dem 13.10.2025 vermisst worden. Am Donnerstag (16.10.2025) wurde der Vermisste tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Eine Zeugin hatte den leblosen Mann in den Nachmittagsstunden in einem Waldstück im Bereich des Neustädter Gemeindeteils Oberstrahlbach gefunden. Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm die weiteren Maßnahmen am Fundort. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Erstellt durch: Michael Konrad
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell