Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (978) Einbruch in eine Autowerkstatt - Die Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

In der Nacht von Dienstag (14.10.2025) auf Mittwoch (15.10.2025) brachen Unbekannte in eine Autowerkstatt in Fürth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich offenbar zwischen 19:45 Uhr und 06:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Benno-Strauß-Straße. Aus der Werkstatt entwendeten die Einbrecher neben einem Diagnosegerät auch mehrere Kraftfahrzeugschlüssel. Anschließend gelang es den Tätern, mutmaßlich mit den zugehörigen Schlüsseln, zwei hochpreisige Fahrzeuge vom Grundstück der Werkstatt zu stehlen. Es handelte sich hierbei um einen Audi R8, amtliches Kennzeichen N-HA610, sowie einen Skoda Superb, amtliches Kennzeichen BGL-SD 888, mit einem Gesamtwert von rund 260.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt.

Die Beamten suchen Zeugen, denen im Umfeld der Werkstatt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Sebald

