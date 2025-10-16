Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (977) Exhibitionist vor zwei Männern aufgetreten - Berichtigung

Nürnberg (ots)

Wie in Meldung 958 berichtet, soll am Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr (09.10.2025) ein 36-jähriger Tatverdächtiger zwei Männern auf einer öffentlichen Toilette in der Findelgasse in schamverletzender Weise gegenübergetreten sein.

Die Meldung muss dahingehend berichtigt werden, dass es sich bei den Geschädigten um eine 58-jährige Frau und um einen 45-jährigen Mann handelte. Der Vorfall ereignete sich im Bereich eines Hinterausgangs einer Liegenschaft der Friedrich-Alexander-Universität in der Findelgasse.

Erstellt durch: Michael Sebald

