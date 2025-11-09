Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer übersehen

Altenburg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhren mehrere Jugendliche mit ihren Mopeds die Puschkinstraße in Altenburg in Richtung Geraer Straße und bewegten sich dabei, gefolgt von einem Linienbus, auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Zeitgleich fuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Dacia in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen und überholte hier den die Bushaltestelle anfahrenden Linienbus. Als sie anschließend beabsichtigte nach rechts in die Theodor-Neubauer-Str. abzubiegen, übersah sie beim Spurwechsel und Abbiegevorgang einen der neben ihr fahrenden Mopedfahrer, welcher seinerseits einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Hierdurch kam der 16-Jährige zu Sturz und wurde, wie sich im Verlauf der Unfallaufnahme herausstellte, glücklicherweise nur leicht verletzt. Sein fahrbarer Untersatz jedoch war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst kam auch die Feuerwehr an der Unfallstelle aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten zum Einsatz. Die Fahrzeugführerin des Pkw Dacia muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

