Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken im Krankenfahrstuhl

Altenburg (ots)

In den Abendstunden des 7. Novembers stellten Polizeibeamte der PI Altenburger Land ein Krankenfahrstuhl in der Gabelentzstraße in Altenburg fest, welcher auf dem Gehweg stadteinwärts unterwegs war. Aufgrund einer defekten Beleuchtung beabsichtigten die Polizisten den Fahrer des Gefährts auf diesen Missstand hinzuweisen, mussten aber im Gespräch mit dem 56-Jährigen feststellen, dass dieser wohl vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Da dem Mann ein Alkoholtest vor Ort nicht möglich erschien, erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme im Klinikum. Fortan verwehrte der Herr jedwede Mitwirkung, zeigte sich kampfeslustig und setzte sich im Klinikum zu Wehr, sodass körperliche Zwangsmaßnahmen erforderlich wurden. Gegen den Krankenfahrstuhlfahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

