Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 08.11.2025 kam es ab 22:00 Uhr auf dem Bahnhofsplatz zu mehreren strafbaren Handlungen. Als Polizeibeamte mit einem Streifenwagen den Bahnhofsplatz befuhren, warf ein 58-Jähriger aus einem Hauseingang eine Metallstange vor das Fahrzeug, sodass die Beamten anhielten und in den entsprechenden Hauseingang gingen, um die Person ausfindig zu machen. Hierbei können drei Personen im Alter von 58, 41 und 35 Jahren angetroffen werden, wobei der 58-Jährige versuchte, eine Polizistin mit einem Glas zu schlagen. Zudem schlug der 41-Jährige in Richtung des Polizeibeamten, wobei die Brille des Polizisten beschädigt wurde. Nach weiteren Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass es zuvor eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 58-Jährigen, 41-Jährigen und dem 35-Jährigen kam. Dabei wurde der 58-Jährige am Kopf und am Körper verletzt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die drei Beteiligten ein. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

