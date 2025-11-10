Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht und Widerstand

Greiz (ots)

Caaschwitz. Am 08.11.2025 wollte ein 69-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine auf einen Parkplatz eines Sportplatzes in der Straße "Allee" fahren. Hierbei beschädigt er das Geländer an der Einfahrt zum Parkplatz. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und kontaktierte die Polizei. Als diese am Einsatzort eintrafen, konnten die eingesetzten Polizeibeamten das Fahrzeug auf dem Parkplatz stehend auffinden. Der 69-Jährige befand sich noch in der Fahrerkabine. Als die Polizeibeamten die Personalien des Fahrers erheben wollten, verhielt sich dieser unkooperativ und stieg trotz mehrfacher Aufforderungen nicht aus seinem Fahrerhäuschen aus, sodass es im weiteren Verlauf zu einem Widerstand gekommen ist. Im Rahmen eines freiwilligen Atemalkoholtests wurde zudem bekannt, dass der 69-Jährige 1,78 Promille aufwies. Ob der Fahrer bereits zur Zeit des Fahrtantritts alkoholisiert war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (SR)

