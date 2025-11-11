PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Garten

Altenburg (ots)

Gößnitz. Im Zeitraum vom 09.11.2025 bis 10.11.2025 öffneten nach bisherigen Erkenntnissen unbekannte Täter gewaltsam die Tür einer Gartenlaube in der Schmöllner Straße und verschafften sich so unbefugten Zugang zum Gebäude. Hierbei wurde die Tür beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Bekannte wurde der Sachverhalt durch einen aufmerksamen Nachbarn, welcher die Beschädigungen bemerkte und daraufhin die Polizei verständigte. Bekannt Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem werden Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0292955/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:45

    LPI-G: Diebstahl von Kraftrad gescheitert

    Gera (ots) - Gera. Am 07.11.2025 kontaktierte eine 56-Jähriger die Polizei und teilte mit, dass er zwei Personen beobachtete, wie sich diese an seinem Motorrad zu schaffen machten. Daraufhin sprach der 56-Jährige die beiden unbekannten Täter an, woraufhin diese flüchteten. Als der Geschädigte sein Handy holte, um die Polizei zu kontaktieren, konnte er noch einen Kleinwagen mit Wohnanhänger feststellen, welcher ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:44

    LPI-G: Verkehrsunfallflucht und Widerstand

    Greiz (ots) - Caaschwitz. Am 08.11.2025 wollte ein 69-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine auf einen Parkplatz eines Sportplatzes in der Straße "Allee" fahren. Hierbei beschädigt er das Geländer an der Einfahrt zum Parkplatz. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und kontaktierte die Polizei. Als diese am Einsatzort eintrafen, konnten die eingesetzten Polizeibeamten das Fahrzeug auf dem Parkplatz stehend auffinden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren