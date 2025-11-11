Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Garten

Altenburg (ots)

Gößnitz. Im Zeitraum vom 09.11.2025 bis 10.11.2025 öffneten nach bisherigen Erkenntnissen unbekannte Täter gewaltsam die Tür einer Gartenlaube in der Schmöllner Straße und verschafften sich so unbefugten Zugang zum Gebäude. Hierbei wurde die Tür beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Bekannte wurde der Sachverhalt durch einen aufmerksamen Nachbarn, welcher die Beschädigungen bemerkte und daraufhin die Polizei verständigte. Bekannt Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem werden Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0292955/2025) (SR)

