Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Jugendliche im Bahnhof Dresden-Mitte in Gewahrsam genommen: alkoholisiert und Widerstand

Dresden (ots)

Dresden, 10. Oktober 2025 - In der Nacht zum Freitag nahmen die Beamten der Bundespolizeiinspektion Dresden am Bahnhof Dresden-Mitte zwei stark alkoholisierte, 15-jährige Mädchen in Schutzgewahrsam. Eine der Jugendlichen leistete dabei Widerstand und trat nach einem Beamten.

Gegen 23:15 Uhr am 09. Oktober 2025 wurden der Bundespolizei zwei mutmaßlich berauschte und orientierungslose Mädchen am Bahnhof Mitte gemeldet. Eine Streife der Bundespolizei stellte kurz darauf zwei 15-jährige deutsche Mädchen fest, die bereits von einer Gruppe junger Männer gestützt wurden. Die Mädchen gaben an, Alkohol getrunken und Cannabis geraucht zu haben.

Eine der 15-Jährigen wehrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat gegen das Bein eines Beamten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nach Anforderung eines Notarztes zur medizinischen Beurteilung traf auch die Erziehungsberechtigte des Mädchens ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Dresden
