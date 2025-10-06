Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Drei Haftbefehle an drei Tagen vollstreckt

Dresden (ots)

Die Bundespolizei Dresden stellte am vergangenen Wochenende mehrere Haftbefehle fest, unter anderem im Euro City, welcher von Dresden nach Prag fuhr. Insgesamt drei Personen wurden wegen Urkundenfälschung, Erschleichen von Leistungen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verhaftet.

Am 03.10.2025 kontrollierte eine Streife im EuroCity einen 31-jährigen Deutschen. Eine Überprüfung ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Urkundenfälschung (Geldstrafe: 1.290,00 Euro). Dem Mann gelang es dank der Hilfe eines Bekannten, die Strafe vor Ort in bar zu begleichen, wodurch ihm eine Haftstrafe erspart blieb. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurde zudem eine geringe Menge Cannabisblüten festgestellt, was einen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz nach sich zog.

Bei einer Kontrolle am 04.10.2025 im EuroCity wurde ein 39-jähriger tschechischer Staatsangehöriger festgestellt. Gegen ihn lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Erschleichen von Leistungen vor. Da die fällige Geldstrafe in Höhe von 300,00 Euro zur Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe (15 Tage) nicht gezahlt werden konnte, wurde die Person nach Abschluss der Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Im Dresdner Hauptbahnhof nahmen Beamte einen 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen fest. Die Kontrolle am 05.10.2025 ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Leipzig, u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da die fällige Geldstrafe von 450 Euro nicht beglichen werden konnte, wurde der Mann ebenfalls für die nächsten sieben Tage in die JVA Dresden verbracht.

