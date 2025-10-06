Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Nach Diebstahl am Hauptbahnhof: Geschädigter stellt mutmaßlichen Dieb - Ermittlungen wegen Körperverletzung und unerlaubtem Aufenthalt

Dresden (ots)

Am 03.10.2025 kam es im Dresdner Hauptbahnhof zu einem Vorfall, bei dem ein Mann zunächst Opfer eines Diebstahls wurde und anschließend selbst in eine Körperverletzung involviert war. Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat gegen mehrere Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 06:45 Uhr wurde einem 36-jährigen Deutschen die Umhängetasche entwendet. Fehlgeschlagene Bezahlversuche mit den gestohlenen Bankkarten führten den Geschädigten kurz darauf im Hauptbahnhof Dresden zu einem Verkaufsladen.

Dort stellte er den mutmaßlichen Täter, einen 28-jährigen türkischen Staatsangehörigen, zur Rede, als dieser versuchte, mit der gestohlenen Geldkarte einzukaufen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der 28-Jährige wurde durch die hinzugerufenen Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Er steht im Verdacht, den Diebstahl begangen zu haben. Gleichzeitig ist er der Geschädigte der anschließenden Körperverletzung.

Die Überprüfung seiner Personalien ergab zudem, dass seine Aufenthaltserlaubnis seit dem 19.07.2025 abgelaufen ist. Gegen den Mann wird daher auch wegen unerlaubten Aufenthalts ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl und der Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell