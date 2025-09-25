PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Haftbefehl vollstreckt: Bundespolizei nimmt 27-Jährigen in Zug fest

Dresden (ots)

Am Mittwochmorgen (24.09.2025) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden einen 27-jährigen rumänischen Staatsangehörigen in einem Zug festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Die Streife war gegen 5:30 Uhr auf dem Einreisezug (Bad Schandau - Dresden Hbf) unterwegs und kontrollierte den 27-Jährigen. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Berlin einen Strafvollstreckungshaftbefehl gegen ihn erlassen hatte.

Der Haftbefehl war wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ergangen. Er sah eine Ersatzfreiheitsstrafe von 62 Tagen oder die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1.550 Euro vor.

Da der 27-Jährige den ausstehenden Geldbetrag nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen.

Anschließend wurde der Mann durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Dresden in die Justizvollzugsanstalt Dresden übergeben, wo er seine Haft antreten muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell

