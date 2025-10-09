Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: 16-Jähriger leistet Widerstand, beleidigt Beamte und greift Polizisten an

Dresden (ots)

Dresden/Radebeul. Am frühen Morgen des 9. Oktober 2025 nahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden am Haltepunkt Radebeul Ost einen 16-jährigen Deutschen in Gewahrsam, der erheblichen Widerstand leistete.

Gegen 01:20 Uhr kontrollierte eine Streife den desorientiert wirkenden Jugendlichen in einem Aufzug. Bei der anschließenden Kontrolle wurden mehrere Portionen Cannabis und eine harzartige Substanz (vermutlich Betäubungsmittel) aufgefunden und sichergestellt.

Der 16-Jährige verweigerte die Kooperation, versuchte wiederholt nach seinen Sachen zu greifen und musste aufgrund seines massiven Widerstandes und Wegdrückversuchen fixiert werden. Während der gesamten Maßnahme beleidigte er die Beamten fortlaufend.

Die Situation eskalierte, als der Jugendliche, kurz vor dem Einsteigen ins Dienstfahrzeug, unvermittelt nach einem Polizisten schlug und diesen im Gesicht traf.

Nach Abschluss aller Maßnahmen, wurde der alkoholisierte Jugendliche gegen 05:05 Uhr seiner Mutter auf der Dienststelle übergeben.

Gegen den 16-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell