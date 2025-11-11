Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall - die Polizei bitte um Mithilfe

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 21.10.2025 kam es gegen 07:30 Uhr im Bereich der Sommeritzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 12-jährige Fußgängerin beabsichtigte, von der Sommeritzer Straße in die Crimmitschauer Straße zu laufen. Dazu ging sie in Richtung des vorhandenen Zebrastreifens. Ein älterer, weißer Transporter fuhr langsam über den Zebrastreifen und erfasste hierbei das Mädchen mit der Beifahrerseite. Die 12-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Daraufhin stieg der Fahrer des weißen Transporters aus und unterhielt sich mit der Geschädigten. Zudem leisteten weitere Verkehrsteilnehmer erste Hilfe und kümmerten sich um die Verletzte. Abschließend verließ der unbekannte Fahrer des Transporters die Unfallstelle und hinterließ lediglich einen schlecht lesbaren Zettel mit einer Telefonnummer und dem Vornamen "Miguel". Anschließend setzte die 12-Jährige ihren Weg zur Schule fort. Als diese dort ankam informierte sie ihre Lehrerin über den Vorfall, welche umgehend die Polizei verständigte. Die Geschädigte begab sich daraufhin mit ihrer Mutter zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus. Trotz umfangreicher Ermittlungen durch die Polizei konnte der Transporterfahrer bisher nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 25434807/2025) (SR)

