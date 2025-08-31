Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Vermutliches Fahrzeugrennen endet im Verkehrsunfall - Vier leicht verletzte Personen - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 31. August 2025, 02:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag im Rheinalleetunnel wurden vier Personen leicht verletzt, nachdem sich zwei Fahrzeugführer offenbar ein Rennen geliefert hatten. Es bestand der Verdacht des Alkohol-/Betäubungsmittelkonsums. Beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicheren die Spuren.

Nach Zeugenaussagen fuhren ein 33-jähriger Bonner und ein 22-jähriger Niederländer jeweils mit ihren VW Golf auf der A 52 in Richtung des Rheinalleetunnels nach Düsseldorf. Der Golf des Niederländers war mit drei weiteren Insassen besetzt. Während der Fahrt bremsten sich die Fahrer gegenseitig aus und überholten sich abwechselnd. Weiterhin verlangsamten sie auffallend ihre Geschwindigkeit bis zum Stillstand und beschleunigten daraufhin stark. Im Tunnel kam es letztendlich zum Unfall, als der 33-Jährige dem 22-Jährigen hinten auffuhr. Der Niederländer sowie die drei Mitfahrer wurden leicht verletzt, wobei der Fahrer und der Beifahrer ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Bonner blieb unverletzt. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass beide Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln standen. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren des Unfalls. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

