Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaden durch Graffiti

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 08.11.2025 bis 10.11.2025 besprühten bislang unbekannte Täter eine Hauswand eines Supermarktes in der Kauerndorfer Allee mit unkenntlichen Schmierereien. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor, weshalb Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0293612/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

