Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Öffentlichkeitsaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mettlach

Von-Boch-Liebig-Straße in 66693 Mettlach (ots)

Am 14.10.2025, im Zeitraum zwischen 10:00h und 11:30h, befährt der bislang unbekannte Täter mit seinem Kraftfahrzeug (mutmaßlich aufgrund der ermittelten Schadenshöhe 2,8m ein Transporter oder Lastkraftwagen)die Von-Boch-Liebig-Straße von Orscholz kommend in Fahrtrichtung Mettlach-Ortskern. Unmittelbar vor der Saarbrücke in Mettlach entschließt er sich (vermutlich aufgrund des Überschreitens der zulässigen Gesamtmasse (hier 3,5t) zum Passieren ebendieser Brücke) Kehrt zu machen. Beim anschließenden Rangieren auf der Fahrbahn kollidiert er mit dem Vordach eines Wohnanwesens, ehe er unerkannt in Richtung Orscholz flüchtet.

Die Polzeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Täter machen können. Hinweise bitte an die PI Merzig unter 06861/7040

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell