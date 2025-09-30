POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 64-jährigen M.S. aus Mettlach
Merzig (ots)
Die öffentliche Fahndung nach Herrn M.S., 64 Jahre, siehe Pressemitteilung vom 30.09.2025, 08:50 Uhr, der PI Merzig, kann eingestellt werden. Die Person konnte aufgefunden werden.
