Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 64-jährigen M.S. aus Mettlach

Merzig (ots)

Die öffentliche Fahndung nach Herrn M.S., 64 Jahre, siehe Pressemitteilung vom 30.09.2025, 08:50 Uhr, der PI Merzig, kann eingestellt werden. Die Person konnte aufgefunden werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

