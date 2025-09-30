POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 64-jährigen M.S. aus Mettlach

Mettlach (ots) - Am Freitag, den 19.09.2025 ereignete sich gegen 15:19 Uhr in der Moselstraße in Mettlach-Orscholz ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Das 13-jährige Mädchen befand sich hierbei auf dem Nachhauseweg von der Schule und wollte den Fußgängerüberweg in der Moselstraße in Höhe der Saarburger Straße überqueren. Hierbei wurde sie offenbar von dem Fahrer eines grauen Audi übersehen, ...

mehr