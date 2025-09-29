PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Merzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Orscholz

Mettlach (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025 ereignete sich gegen 15:19 Uhr in der Moselstraße in Mettlach-Orscholz ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Das 13-jährige Mädchen befand sich hierbei auf dem Nachhauseweg von der Schule und wollte den Fußgängerüberweg in der Moselstraße in Höhe der Saarburger Straße überqueren. Hierbei wurde sie offenbar von dem Fahrer eines grauen Audi übersehen, welcher sich aus Richtung Cloef kommend annäherte. Der Fahrer bremste sein Fahrzeug noch ab, konnte jedoch eine leichte Kollision mit dem Kind nicht mehr vermeiden, welches durch den Anstoß auf die Fahrbahn fiel. Der Fahrer stieg anschließend aus und erkundigte sich nach dem Mädchen. Anschließend fuhr dieser weiter in Richtung Oberleuken. Das Kind offenbarte zuhause den Vorfall gegenüber den Eltern, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Durch den Vorfall erlitt das Kind anprall- und sturzbedingt leichte Verletzungen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Merzig zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Merzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Merzig
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Merzig
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 14:59

    POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung, 5743482

    Merzig (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach 42 jährigen Frau aus Beckingen kann eingestellt werden. Die Person wurde aufgegriffen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Merzig MZG- DGL Gutenbergstraße 30 66663 Merzig Telefon: 06861/7040 E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de Facebook: ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 01:34

    POL-MZG: Elektro-Scooter-Diebstahl am Bahnhof Fremersdorf

    Merzig-Bietzen (ots) - Im Verlaufe des 10.09.2025 wurde am Bahnhof Fremersdorf ein abgestellter und mit Schloss gegen Wegnahme gesicherter Elektro-Scooter entwendet. Die Polzeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die PI Merzig unter 06861/7040. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Merzig MZG- DGL ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren