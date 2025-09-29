Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Orscholz

Mettlach (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025 ereignete sich gegen 15:19 Uhr in der Moselstraße in Mettlach-Orscholz ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Das 13-jährige Mädchen befand sich hierbei auf dem Nachhauseweg von der Schule und wollte den Fußgängerüberweg in der Moselstraße in Höhe der Saarburger Straße überqueren. Hierbei wurde sie offenbar von dem Fahrer eines grauen Audi übersehen, welcher sich aus Richtung Cloef kommend annäherte. Der Fahrer bremste sein Fahrzeug noch ab, konnte jedoch eine leichte Kollision mit dem Kind nicht mehr vermeiden, welches durch den Anstoß auf die Fahrbahn fiel. Der Fahrer stieg anschließend aus und erkundigte sich nach dem Mädchen. Anschließend fuhr dieser weiter in Richtung Oberleuken. Das Kind offenbarte zuhause den Vorfall gegenüber den Eltern, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde. Durch den Vorfall erlitt das Kind anprall- und sturzbedingt leichte Verletzungen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Merzig zu melden.

