POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung, 5743482

Merzig-Bietzen (ots) - Im Verlaufe des 10.09.2025 wurde am Bahnhof Fremersdorf ein abgestellter und mit Schloss gegen Wegnahme gesicherter Elektro-Scooter entwendet. Die Polzeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die PI Merzig unter 06861/7040. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Merzig MZG- DGL ...

