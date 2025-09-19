PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung, 5743482

Merzig (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach 42 jährigen Frau aus Beckingen kann eingestellt werden. Die Person wurde aufgegriffen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

