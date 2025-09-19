Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: 42-Jährige aus Reimsbach vermisst

Beckingen (ots)

Seit Freitag, 12.09.2025, 20:30 Uhr, wird die 42-jährige Elzbieta Dyjur aus Beckingen-Reimsbach vermisst. Sie verließ ihr Wohnanwesen, um sich mit einem Bekannten zu treffen, jedoch ist sie nicht wie vereinbart am Freitag nach Hause zurückgekehrt. Frau Dyjur ist schwer erkrankt. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau Dyjur in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist ca. 155cm groß, ca. 55kg schwer, trägt schulterlanges rotgefärbtes Haar und hat braune Augen. Sie ist unterwegs mit einem violett-farbenen Nissan Micra mit dem amtlichen Kennzeichen MZG-XE 914. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten oder dem genutzten Pkw nimmt die Polizei Merzig, Telefon 06861/ 704-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell