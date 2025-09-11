POL-MZG: Elektro-Scooter-Diebstahl am Bahnhof Fremersdorf
Merzig-Bietzen (ots)
Im Verlaufe des 10.09.2025 wurde am Bahnhof Fremersdorf ein abgestellter und mit Schloss gegen Wegnahme gesicherter Elektro-Scooter entwendet. Die Polzeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die PI Merzig unter 06861/7040.
