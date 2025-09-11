POL-MZG: Elektro-Scooter-Diebstahl am Bahnhof Fremersdorf

Merzig (ots) - Öffentlichkeitsfahndung der Polzeiinspektion Merzig Die Polizeiinspektion Merzig sucht nach der 58jährigen Marita Z. Angehörige hatten letztmalig am 03.08.2025 Kontakt mit ihr. Frau Z. könnte mit einem grauen Citroen C3 unterwegs sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr ein Leid zugestoßen ist. Frau Z. ist 175 cm groß, wiegt ca. 70 kg und hat kurze Haare. Sie ist Brillenträgerin. Über die ...

