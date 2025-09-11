PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Elektro-Scooter-Diebstahl am Bahnhof Fremersdorf

Merzig-Bietzen (ots)

Im Verlaufe des 10.09.2025 wurde am Bahnhof Fremersdorf ein abgestellter und mit Schloss gegen Wegnahme gesicherter Elektro-Scooter entwendet. Die Polzeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die PI Merzig unter 06861/7040.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

