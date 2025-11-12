PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taxifahrer betrogen

Greiz (ots)

Greiz. Eine 39-jährige Frau bestieg am 11.11.2025 gegen 17:30 Uhr ein Taxi in Leipzig mit dem Ziel Mohlsdorf. Als die Fahrt in Mohlsdorf endete, gab die Frau gegenüber dem Taxifahrer an, dass sie weder über Geld verfüge und auch keinen festen Wohnsitz habe. Die hinzugerufene Polizei Greiz ermittelt gegen die Frau wegen Betrug. Dem Taxiunternehmen entstand ein Schaden von 200 Euro. Da die Frau gegen 00:30 Uhr wieder auffällig wurde, indem sie sich im Krankenhaus Greiz einen Schlafplatz suchte, wurde sie in Unterbindungsgewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in den Gewahrsamsräumen der Polizeiinspektion Greiz. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

