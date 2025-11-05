Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann auf dem Datzeberg mit Messer attackiert

Neubrandenburg (ots)

Heute Vormittag gegen 10.35 Uhr hat es in Neubrandenburg einen Angriff auf einen 33-jährigen Deutschen gegeben. Er war mit einem weiteren Mann gerade in der Max-Adrion-Straße vor einem Einkaufsmarkt. Während er einen Snack aß, begann nach bisherigen Erkenntnissen jemand von hinten, auf ihn einzuschlagen. Der Mann drehte sich um und wollte sich wehren. Während der Schlägerei soll der Tatverdächtige dem Opfer Schnittwunden - vermutlich mit einem Messer - zugefügt haben.

Der 33-Jährige floh in Richtung Demminer Straße und wurde eine zeitlang noch von dem Angreifer verfolgt. Inzwischen bemerkte das Opfer blutende Wunden an seinem Rücken. Die Retter und die Polizei wurden informiert.

Als verdächtiger Angreifer konnte ein 37-jähriger Deutscher ermittelt werden. Die beiden Beteiligten kennen sich aus der Vergangenheit. Was der Auslöser der Tat war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der 37-Jährige wurde in seiner Wohnung von der Polizei gefunden und vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird er nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Kripo Neubrandenburg ermittelt nun gegen ihn unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

