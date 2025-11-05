Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kurioser Wildunfall - zwei Fahrzeuge erfassen zeitgleich einen Hirsch

Zingst (ots)

Am Mittwochmorgen, den 05. November 2025, kam es gegen 06:30 Uhr auf der Landesstraße 21 bei Zingst zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein Hirsch plötzlich die Fahrbahn. Dabei wurde das Tier nahezu zeitgleich von zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugen erfasst. Beteiligt waren ein Dacia, der von einem 49-jährigen deutschen Fahrer geführt wurde, sowie ein Transporter der Marke Mercedes, gesteuert von einem 18-jährigen deutschen Fahrzeugführer.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro. Der Hirsch verendete noch an der Unfallstelle.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass besonders in den frühen Morgen- und Abendstunden mit querendem Wild zu rechnen ist. Fahrzeugführer sollten ihre Geschwindigkeit in waldreichen Gebieten und an Feldrändern anpassen, aufmerksam auf Wildwechsel-Schilder achten und bei auftauchendem Wild lieber kontrolliert abbremsen, statt riskant auszuweichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell