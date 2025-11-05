Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchten Raub in Moltzow (LK MSE)

Waren (Müritz) (ots)

Am 04.11.2025 gegen 20:15 Uhr kam es in der Ortslage Moltzow zu einem versuchten Raub. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungsstand befand sich die 30-jährige deutsche Geschädigte auf dem Gehweg in der Warener Straße, als ihr der unbekannte männlich Tatverdächtige entgegen kam. Der Tatverdächtige forderte in englischer Sprache die Herausgabe von Zigaretten und dem Mobiltelefon der Geschädigten. Als die Geschädigte die Herausgabe verweigerte, griff der Tatverdächtige diese körperlich an, wobei es zu einen Gerangel kam. In der weiteren Folge konnte die Geschädigte vom Tatort flüchten und verständigte die Polizei. Durch die eingesetzte Kräfte des Polizeihauptrevieres Waren konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst am Einsatzort versorgt. Der unbekannte Tatverdächtige wurde als ca. 1,75m groß und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Oberteil und eine dunkle Jogginghose mit einem auffälligen hellen Seitenstreifen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Tatablauf geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Waren unter 03991/1760 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell