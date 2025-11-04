PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am CDU Bürgerbüro der Kreistagsfraktion Vorpommern-Rügen der in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 04.11.2025 um 17:20 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass eine unbekannte männl. Person die Eingangstür des CDU Bürgerbüros in Stralsund, Tribseer Straße beschädigt. Daraufhin erfolgte umgehend der Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Stralsund. Nach derzeitigen Ermittlungsstand begab sich der bis dato unbekannte Tatverdächtige zum Eingang des Bürgerbüros und trat mehrfach gegen die verschlossene Zugangstür, wodurch der Glaseinsatz beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige vom Tatort und konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831-28900 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

