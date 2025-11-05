POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand im Keller einer Doppelhaushälfte in Pasewalk (LK V-G)

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 04.11.2025 gegen 23:15 Uhr kam es zu einem Brand im Keller in einer Doppelhaushälfte in der Haltener Straße Pasewalk. Durch den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren Pasewalk, Jatznick, Blumenhagen, Belling und Rollwitz mit 53 Kameraden und 13 Fahrzeugen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und der Brand gelöscht werden. Die 65-jährige und der 69-jährige Bewohner der betroffenen Haushälfte, sowie die vier Bewohner im Alter von 11 bis 48 Jahren der benachbarten Haushälfte, konnten das Objekt nach der Brandfeststellung selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Durch den Brand im Kellerbereich kam es zu starken Verrußungen in der betroffenen Haushälfte, so dass diese derzeit nicht bewohnbar ist. Die beiden Bewohner wurden vorrübergehend von ihren Nachbarn aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalinspektion Anklam geführt. Diese werden im Laufe des Tages durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

