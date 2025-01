Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 33-jähriger Werler belästigt Mädchen

Werl (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in Werl zu zwei Vorfällen, bei denen junge Mädchen durch einen 33-jährigen Werler belästigt worden sind.

Gegen 13:30 Uhr wurde ein 13-jähriges Mädchen aus Werl von dem 33-jährigen auf der Fahrt in einem Bus von Soest nach Werl sexuell belästigt. Er setzte sich neben ihr in dem menschenleeren Bus und rückte immer näher an sie heran. Dabei versuchte er immer wieder ihre Hand zu greifen und machte ihr "Komplimente". Am Bahnhof in Werl ist der Werler dann mit dem Mädchen ausgestiegen. Um sich ein wenig aus der Situation zu befreien hat die 13-jährige ein ihr bekanntes weiteres Mädchen angesprochen. Die beiden sind dann gemeinsam vom Bahnhof weggegangen, wobei der Täter diese verfolgte und versuchte sie körperlich auseinander zu bringen. Letztlich sprachen die Mädchen einen Busfahrer an. Dieser sperrte die Türen zu so dass der 33-jährige das Fahrzeug nicht mehr betreten konnte. Bei der Wegfahrt lief er dem Bus noch hinterher. Die 13-jährige ist unmittelbar nach der Tat mit ihrem Vater zur Polizeiwache gegangen und erstattete Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Der Täter konnte aufgrund der guten Beschreibung noch in Tatortnähe angetroffen werden.

Wenig später, gegen 15:30 Uhr (noch bevor die Polizei Kenntnis von dem ersten Sachverhalt hatte), ist der 33-jährige erneut aufgefallen. Er hat im Kurpark in Werl eine 15-jährige Werlerin verfolgt. Erst eine Zeugin die das ängstliche Mädchen beobachten konnte hat ihre Hilfe angeboten und die Polizei kontaktiert. Diese konnte den Werler dann in der Nähe des Tatortes antreffen.

Nun wird gegen ihn wegen Nachstellung und sexueller Belästigung ermittelt. Da der Werler einschlägig wegen ähnlich gelagerter Delikte bekannt ist und er bereits Auflagen einhalten muss, wird ebenfalls noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen diese geschrieben.

Ob ein Zusammenhang mit der Tat vom 02.01.25 in Werl besteht (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5941935) wird derzeit geprüft.

