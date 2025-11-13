PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierereien an Grundstücksumfriedung

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 11.11.2025, 18:00 Uhr bis 12.11.2025, 10:45 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Grundstücksumfriedung in der Terrassenstraße mit unterschiedlichen, nicht politisch motivierten Schriftzügen und Symboliken auf insgesamt circa 14 Meter. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bittet sie Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0294930/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

