LPI-G: Schmierereien an Grundstücksumfriedung
Altenburg (ots)
Altenburg. Im Zeitraum vom 11.11.2025, 18:00 Uhr bis 12.11.2025, 10:45 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Grundstücksumfriedung in der Terrassenstraße mit unterschiedlichen, nicht politisch motivierten Schriftzügen und Symboliken auf insgesamt circa 14 Meter. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bittet sie Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0294930/2025) (SR)
