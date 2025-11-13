LPI-G: Sachbeschädigung an Briefkasten
Altenburg (ots)
Treben OT Lehma. Am 12.11.2025 sprengte nach bisherigen Erkenntnissen ein Unbekannter gegen 20:00 Uhr einen Briefkasten eines Postunternehmens in der Luckaer Straße mittels unbekanntem Sprengmittel. Der Briefkasten wurde vollständig zerstört. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0295406/2025) (SR)
