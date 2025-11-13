PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Brand eines Getreidetrockners

Gera (ots)

Rusitz. Am 12.11.2025 kam es gegen 05:15 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei, nachdem ein Mitarbeiter eines Agrarhandels am Rusitzer Weg Brandgeruch wahrnehmen konnte. Im Rahmen des Einsatzes wurde bekannt, dass ein Getreidetrockner nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert und der Trockner gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

