LPI-G: Brand eines Getreidetrockners
Gera (ots)
Rusitz. Am 12.11.2025 kam es gegen 05:15 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei, nachdem ein Mitarbeiter eines Agrarhandels am Rusitzer Weg Brandgeruch wahrnehmen konnte. Im Rahmen des Einsatzes wurde bekannt, dass ein Getreidetrockner nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert und der Trockner gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. (SR)
