Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Montag, den 27.10.2025 auf Dienstag, den 28.10.2025 kam es in der Straße Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zu einem Einbruch in ein geparktes Fahrzeug. Aus dem Innenraum des roten Pritschenwagens wurden vier Baumaschinen im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

