PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Montag, den 27.10.2025 auf Dienstag, den 28.10.2025 kam es in der Straße Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal zu einem Einbruch in ein geparktes Fahrzeug. Aus dem Innenraum des roten Pritschenwagens wurden vier Baumaschinen im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie verdächtige Personen beobachtet und können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:59

    POL-PDLU: Frankenthal- Fußstreife in der Innenstadt

    Frankenthal (ots) - Am Dienstag, den 28.10.2025, im Zeitraum von 08:00 - 08:40 Uhr erfolgte durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion eine Fußstreife im Frankenthaler Innenstadtbereich anlässlich des Wochenmarktes auf dem Rathausplatz. Im Fokus lag die Kontrolle des Durchfahrtsverbots von 07:00 - 20:00 Uhr für Fahrzeugverkehr in der Fußgängerzone (Verkehrszeichen 242.1), insbesondere für ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 14:40

    POL-PDLU: Frankenthal- Kontrollstelle

    Frankenthal (ots) - Am Montagabend, den 27.10.2025, ab 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr am 28.10.2025 führte die Polizeiinspektion Frankenthal Verkehrskontrollen in der Mahlastraße in Frankenthal durch. Der Fokus der Fahrzeugkontrollen lag auf der Überprüfung der Sicherheit im Straßenverkehr. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 85 Fahrzeuge kontrolliert. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:17

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 24.10.2025, circa 17:00 Uhr bis 27.10.2025, circa 11:00 Uhr, in der Ludwigstraße in Speyer. Hierbei wurde ein schwarzer PKW der Marke Mercedes-Benz, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, an der Fahrerseite beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren