POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 24.10.2025, circa 17:00 Uhr bis 27.10.2025, circa 11:00 Uhr, in der Ludwigstraße in Speyer.
Hierbei wurde ein schwarzer PKW der Marke Mercedes-Benz, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, an der Fahrerseite beschädigt.
Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.
Zeugen gesucht:
Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-0
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
