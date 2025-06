Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ... bissiger Vierbeiner !

Greußen (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025, erhielt die PI Kyffhäuser in den Nachmittagsstunden die Mitteilung zu einer verletzten 18-Jährigen, welche in Greußen im Bereich der "Bahnhofstraße" / "Waidhof" von einem Mischlingshund "angefallen", dabei gebissen und hierdurch verletzt wurde. Die 18-Jährige lief dabei an einer Sitzgelegenheit vorbei, auf welcher drei Personen sowie der angeleinte Hund saßen, und wurde dann durch den forschen Vierbeiner unvermittelt in den Oberschenkel gebissen. Die Geschädigte wurde in der Folge im Krankenhaus Sondershausen medizinisch behandelt - konnte dieses aber wieder verlassen. Eine entsprechende Anzeige gegen den namentlich bekannten Hundehalter wurde aufgenommen.

Die beiden Begleitpersonen - welche mit dem Hundehalter und dessen Hund unterwegs waren und das Tatgeschehen beobachten konnten - werden gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell