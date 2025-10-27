Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rauchmelder verhindert wohl Schlimmeres

Mutterstadt (ots)

Aufgrund eines ausgelösten Brandmelders konnte am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr wohl Schlimmeres verhindert werden. Nachdem Hausbewohner aus dem Medardusring den Rauchmelder gehört hatten, konnten sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses einen dort abgestellten kokelnden Kinderwaren feststellen und löschen. Nach Inaugenscheinnahme einer Überwachungskamera konnten zunächst zwei Personen festgestellt werden, die mit E-Scootern von dem Haus weggefahren waren. Zuvor hatten diese an dem Anwesen geklingelt und nach dem Öffnen der Tür einen Böller in den Eingangsbereich, in welchem der Kinderwagen stand, geworfen. Da diese beiden Personen den Anwohnern bekannt waren, konnten diese schnell namentlich ermittelt und im Beisein Ihrer Eltern zu dem Sachverhalt befragt werden. Danach gaben die beiden 13- und 14-jährigen Jungen zu, den Böller geworfen zu haben. Den 14-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell