Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Fußstreife in der Innenstadt

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 28.10.2025, im Zeitraum von 08:00 - 08:40 Uhr erfolgte durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion eine Fußstreife im Frankenthaler Innenstadtbereich anlässlich des Wochenmarktes auf dem Rathausplatz. Im Fokus lag die Kontrolle des Durchfahrtsverbots von 07:00 - 20:00 Uhr für Fahrzeugverkehr in der Fußgängerzone (Verkehrszeichen 242.1), insbesondere für Fahrradfahrer und Fahrzeugführern von E-Scootern. Im Rahmen der Fußstreife konnten insgesamt drei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Seitens der Marktbeschicker und Fußgänger erging eine positive Resonanz anlässlich der Kontrollen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Darüber hinaus befuhr eine 21-Jährige mit einem E-Scooter die Rheinstraße in Frankenthal. An dem E-Tretroller war ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht, weshalb die Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Ermittlungen vor Ort ergaben keine gültige Zulassung für das Elektrokleinstfahrzeug, weshalb gegen die Fahrerin ein Strafverfahren wegen dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes eingeleitet wurde.

