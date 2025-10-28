PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Kontrollstelle

Frankenthal (ots)

Am Montagabend, den 27.10.2025, ab 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr am 28.10.2025 führte die Polizeiinspektion Frankenthal Verkehrskontrollen in der Mahlastraße in Frankenthal durch. Der Fokus der Fahrzeugkontrollen lag auf der Überprüfung der Sicherheit im Straßenverkehr. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 85 Fahrzeuge kontrolliert. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellten hierbei in drei Fällen eine widerrechtliche Nutzung des Mobiltelefons beim Führen eines Kraftfahrzeuges fest. Ein Fahrzeugführer missachtete das Rotlicht an der lichtzeichengeregelten Kreuzung Mahlastraße / Schraderstraße / Albrecht-Dürer-Ring. Insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer hatten während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Darüber hinaus wiesen vier Fahrzeuge Beleuchtungsmängel auf und in zehn Fällen kamen Fahrzeugführer nicht der Mitführpflicht von Führerschein, der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Warnweste, Verbandskasten und Warndreieck nach. Entsprechend wurden Mängelberichte und Kontrollaufforderungen angefertigt und an die Verkehrsteilnehmer ausgehändigt. Die festgestellten Mängel müssen im Nachgang der Kontrolle zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr behoben und ein Nachweis über die Mängelbeseitigung innerhalb der vorgegebenen Frist bei der Polizeiinspektion erbracht werden.

Die Einrichtung der Kontrollstelle wurde durch das THW Frankenthal unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 10:17

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 24.10.2025, circa 17:00 Uhr bis 27.10.2025, circa 11:00 Uhr, in der Ludwigstraße in Speyer. Hierbei wurde ein schwarzer PKW der Marke Mercedes-Benz, welcher am Fahrbahnrand geparkt stand, an der Fahrerseite beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:08

    POL-PDLU: Rauchmelder verhindert wohl Schlimmeres

    Mutterstadt (ots) - Aufgrund eines ausgelösten Brandmelders konnte am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr wohl Schlimmeres verhindert werden. Nachdem Hausbewohner aus dem Medardusring den Rauchmelder gehört hatten, konnten sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses einen dort abgestellten kokelnden Kinderwaren feststellen und löschen. Nach Inaugenscheinnahme einer Überwachungskamera konnten zunächst zwei Personen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:07

    POL-PDLU: Versuchter Diebstahl aus Auto

    Limburgerhof (ots) - Als ein 67-jähriger am vergangenen Sonntag (26.10.) an sein Auto ging musste er feststellen, dass an einer der beiden hinteren Türen seines Fahrzeuges frische Aufbruchspuren waren. Das Fahrzeug hatte er am Tag zuvor im Römerweg unbeschädigt abgestellt. Da es lediglich beim Versuch blieb, in das Auto einzubrechen, entstand an diesem lediglich ein Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren