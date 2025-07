Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zigaretten entwendet und Zeuge verletzt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steckte am Dienstagabend (22.7.) eine Packung Zigaretten ein und verließ ein Geschäft in der Heinrichstraße ohne zu zahlen. Als er von einem Mitarbeiter des Geschäfts gegen 22.40 Uhr angesprochen wurde und diesem seine Tasche übergeben sollte, verletzte er ihn an der Hand, bevor er mit seiner Beute flüchtete. Zum Tatzeitpunkt war der Täter in Begleitung zweier weiterer Personen.

Der Täter war schlank und wird auf 14 bis 20 Jahre alt geschätzt. Er war bekleidet mit einer Bluejeans, einer schwarzen Jacke und dunklen Adidas Sneakern mit weißen Streifen. Zudem trug er eine blaue Kappe und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell