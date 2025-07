Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bischofsheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (22.07.), gegen 21.15 Uhr, versuchten die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume in einem Haus "Zur Pappelallee" einzudringen. Ein Bewohner wurde jedoch auf den Einbruch aufmerksam, worauf die Kriminellen sofort unerkannt und ohne Beute die Flucht antraten.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

