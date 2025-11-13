LPI-G: 16-jähriger führt Schlagring bei sich
Greiz (ots)
Greiz. Am 12.11.2025 gegen 17:00 Uhr unterzogen Beamte der Polizei Greiz einen 16-jährigen in der Carolinenstraße in Greiz einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle konnte ein Schlagring aufgefunden werden, welcher ein verbotener Gegenstand ist. Der Schlagring wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (BF)
