POL-KS: Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein kracht auf A49 in Leitplanke: Festnahme nach Unfallflucht

Kassel (ots)

Autobahn 49 / Neuental (Schwalm-Eder-Kreis):

Ein anderer Autofahrer beobachtete am gestrigen Dienstagabend gegen 23:15 Uhr einen Opel Astra, der auf der Autobahn 49 in Richtung Kassel starke Schlangenlinien fuhr und wählte daraufhin umgehend den Notruf, da er eine Trunkenheitsfahrt vermutete. Noch während der Zeuge der Polizei am Telefon seine Beobachtungen schilderte, krachte der Opel kurz hinter der Anschlussstelle Neuental in die Leitplanke. Der Fahrer des Opels kümmerte sich jedoch weder um die erheblichen Schäden an seinem Auto, noch an der Schutzplanke und setzte seinen Weg in Richtung Kassel weiter fort. Seine unsichere und gefährliche Fahrt endete jedoch einige Kilometer weiter, als eine hinzugeeilte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal den Opel schließlich auf einem Parkplatz stoppte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 29 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Groß-Gerau unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille, und außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins war. Der 29-Jährige musste die Polizisten daraufhin auf das Revier begleiten, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

