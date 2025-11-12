Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter Mann bricht in Imbiss ein: Festnahme dank aufmerksamem Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Die schnelle Festnahme eines Einbrechers gelang am gestrigen Dienstagmorgen einer Streife der Kasseler Polizei im Stadtteil Wesertor. Kurz nach 5 Uhr hatte ein Zeuge den Notruf gewählt, nachdem er einen Mann dabei beobachtet hatte, wie er einen Imbiss in der Weserstraße durchsuchte. Als der erste Streifenwagen kurz darauf am Tatort eintraf, hatte der Einbrecher bereits mit seiner Beute die Flucht ergriffen. Aufgrund der von dem Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung, konnten die Beamten jedoch nur Minuten später einen 41 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz festnehmen, der das Diebesgut aus dem Einbruch noch bei sich trug. Wie die Tatortaufnahme ergab, hatte der hinreichend polizeibekannte 41-Jährige zuvor eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Gastraum des Imbisses verschafft. Dort entwendete er einen geringen Betrag Wechselgeld aus einer Kasse, die er dabei stark beschädigte, außerdem nahm er noch ein Handy mit, das sich im Bereich des Verkaufstresens befand. Der so entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Da gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

