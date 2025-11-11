Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Folgemeldung zu größerem Polizeieinsatz: Mehrfamilienhaus wegen Gasgeruchs evakuiert
Kassel (ots)
Kassel-Vorderer Westen:
Der größere Polizeieinsatz im Kasseler Vorderen Westen beschränkt sich aktuell auf ein Mehrfamilienhaus im Bereich Karl-Marx-Platz. Dieses wurde inzwischen wegen Gasgeruchs evakuiert. Weiterhin liegen der Polizei keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Bereiches vor. Dennoch bittet die Polizei vorsorglich darum, den Einsatzbereich zu meiden.
Wir berichten nach, sobald weitere Informationen vorliegen.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell