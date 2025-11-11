Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu größerem Polizeieinsatz: Mehrfamilienhaus wegen Gasgeruchs evakuiert

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Der größere Polizeieinsatz im Kasseler Vorderen Westen beschränkt sich aktuell auf ein Mehrfamilienhaus im Bereich Karl-Marx-Platz. Dieses wurde inzwischen wegen Gasgeruchs evakuiert. Weiterhin liegen der Polizei keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Bereiches vor. Dennoch bittet die Polizei vorsorglich darum, den Einsatzbereich zu meiden.

Wir berichten nach, sobald weitere Informationen vorliegen.

