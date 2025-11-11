Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beifahrerin bei Unfallflucht in Bettenhausen verletzt: Polizei bittet um Hinweise auf schwarzen VW Touran

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend in Kassel-Bettenhausen ereignet hat und bei dem eine Fahrzeuginsassin leicht verletzt wurde, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei Zeugen und bitten um Hinweise auf einen schwarzen VW Touran, welcher den Unfall verursacht haben und anschließend davongefahren sein soll.

Gegen 19 Uhr war die 18-jährige Fahrerin eines VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen der Landesstraße 3460 vom Platz der Deutschen Einheit kommend in Richtung Autobahn 49 unterwegs. Wie sie einer am Unfallort eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost gegenüber angab, sei in Höhe der Lilienthalstraße plötzlich ein VW Touran von dem linken Abbiegerstreifen auf den rechten Fahrstreifen gewechselt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe die Golf-Fahrerin stark abbremsen müssen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Audi A8 schaffte es indes nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen und fuhr auf den abbremsenden VW Golf auf. Dabei erlitt die 84-jährige Beifahrerin in dem Golf leichte Verletzungen, sie wurde in einem Rettungswagen untersucht, konnte sich aber im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der unbekannte Fahrer des VW Touran habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den schwarzen VW Touran geben kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

