Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Angriffen in Getränkemarkt und Bowlingcenter: Festgenommener tritt Polizistin gegen Kopf

Kassel (ots)

Kassel-Südstadt:

Ein 21-Jähriger aus Kassel hat am Freitagabend in der Kasseler Südstadt scheinbar grundlos zwei Männer geschlagen und verletzt. Nach seiner anschließenden Festnahme griff der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann dann die Polizisten an und trat einer Beamtin so stark gegen den Kopf, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste und ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. Der 21-Jährige verbrachte daraufhin die restliche Nacht in einer Polizeizelle, gegen ihn wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 20:35 Uhr meldete sich ein 32 Jahre alter Mann bei der Polizei, nachdem ihm der aggressive 21-Jährige in einem Getränkemarkt in der Frankfurter Straße ins Gesicht geschlagen hatte. Kurz vor dem Eintreffen der hinzugeeilten Polizeistreife hatte der Täter jedoch bereits ein Bowlingcenter in der Bosestraße betreten und dort auch noch einem 43-jährigen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Beide Opfer trugen dabei leichte Verletzungen davon. Den Angreifer konnten die Beamten noch in der Bowlinganlage festnehmen. Da er offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand und um zu verhindern, dass er weitere Straftaten begeht, sollte der 21-Jährige in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen griff der Mann die Beamten dann jedoch unvermittelt an und es kam zu einem Gerangel, wobei der hochaggressive 21-Jährige einer Polizeibeamtin gegen den Kopf trat. Ihr Kollege wurde an einem Finger verletzt, außerdem bedrohte der Festgenommene die Polizisten mit dem Tode und beleidigte sie fortwährend. Nachdem ein Arzt dem 21-Jährigen auf dem Polizeirevier Blut abgenommen hatte, folgte für ihn eine Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich jetzt wegen Körperverletzung, Widerstands, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

